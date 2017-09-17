Неделя глазами «Республики»: не звони мне, не звони

Мир



Лондонская полиция задержала второго подозреваемого в связи с совершенным в пятницу терактом на станции столичного метрополитена Parsons Green. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Скотленд-Ярда, информирует ТАСС.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел в пятницу в 08:20 (10:20 мск). По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате инцидента, согласно последним данным, приведенным в сегодняшнем заявлении Скотленд-Ярда, пострадали 30 человек (до этого фигурировала цифра 29). У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Франция и Германия видят угрозу в свободном передвижении. Times получила доступ к конфиденциальным дипломатическим документам, из которых следует, что Франция и Германия хотят иметь возможность приостанавливать свободное передвижение в рамках шенгенской зоны на срок до четырех лет. Это требование самые влиятельные страны ЕС выдвигают на фоне сохраняющихся тревожных настроений в связи с террористическими атаками и из-за проблем с нелегальной миграцией.

США отказались снять с России санкции даже после выполнения минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер.

По его словам, снятию ограничений препятствует переход Крыма в состав России. «Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, неважно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются», — подчеркнул Волкер.

Россия

Свыше 22 тысяч человек эвакуировали в субботу и воскресенье в 13 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. Эвакуировано в общей сложности более 22 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.

Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Москва не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 15 сентября.

«Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда.

Выполнение майских указов президента о зарплатах бюджетников будет фактически продлено до 2020 года, выяснил РБК. На поддержание целевых уровней зарплат может понадобиться более 400 млрд руб.

Как отмечает эксперт Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов, в первой половине 2017 года долги регионов значительно подскочили. «Регионы сокращали (оптимизировали) сети образовательных и медицинских учреждений, чтобы уменьшить социальные расходы, но этот резерв практически исчерпан, поэтому дальнейшее усиление социальной нагрузки на бюджеты приведет к росту долговой нагрузки», — предупреждает он.

Карелия



Петрозаводск пополнил список городов, которые пострадали от действий телефонных террористов. Во вторник за несколько часов неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в 17 объектах — в основном органах власти и торговых центрах.

Артуру Парфенчикову вручили удостоверение об избрании главой Карелии. ЦИК республики официально утвердила итоги выборов высшего должностного лица региона. После того как члены комиссии единогласно проголосовали за принятие постановления, председатель ЦИК Алексей Бахилин поздравил Артура Парфенчикова и вручил ему удостоверение об избрании главой Карелии.

Подрядчик обещает сдать перинатальный центр в Петрозаводске до 30 ноября, а через неделю строители уже завезут в новое учреждение иностранное медицинское оборудование. Напомним, в августе по решению госкорпорации «Ростех» на завершение строительства перинатального центра в Карелии направлено 360 миллионов рублей. Всего «Ростех» выделяет на 10 перинатальных центров в России дополнительно 1,7 миллиарда рублей.

Кижи вошли в четверку обязательных для посещения мест по версии National Geographic. Кроме заповедного острова Кижи, в топ-4 вошли Иволгинский дацан (буддийский храм в Бурятии), Дивногорье (белые каменные утесы, древний хутор гончаров и хазарское городище Х века в Воронежской области) и Куршская коса (музей природных зон в Калининградской области).