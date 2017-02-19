Неделя глазами «Республики»: возвращение

Мир

В понедельник 13 февраля власти штата Калифорния США объявили срочную эвакуацию людей, проживающих ниже плотины Оровилл, из-за угрозы обрушения водосброса. В результате эвакуировали около 200 тысяч человек. Самая высокая плотина США могла вот-вот обрушиться из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. Уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков.

В этот же день в Амстердаме объявили победителей международного конкурса фотокорреспондентов. Фотографией года назвали снимок Бурхана Озбилиджи с места убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Председатель жюри Стюарт Франклин назвал снимок корреспондента агентства «Ассошиэйтед Пресс «невероятно жесткой новостной фотографией».

В среду украинские власти ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало отсутствие поставок угля из заблокированного радикалами Донбасса. Это привело к острому дефициту энергоресурса. Тепловые электростанции страны перевели на ручное управление. Приоритет отдали атомной энергетике, а в Киеве заявили, что внедрят график веерных отключений электричества.

Россия

Ряды «Единой России» поредели: в четверг из партии исключили экс-депутата Госдумы Марию Максакову. Причиной стало наличие немецкого гражданства. Ранее оперная певица вместе со своим мужем, также бывшим депутатом, Денисом Вороненковым эмигрировали на Украину. Там им предоставили гражданство.

Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете чемпионата мира 18 февраля. Соревнования проходили в австрийском Хохфильцене. Команда спортсменов из России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стали чемпионами впервые с 2008 года.

Скандальный инцидент произошел на церемонии вручения наград. Организаторы перепутали гимн России и поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна в 1990-2000 годах. Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева. Биатлонисты не растерялись и исполнили гимн а капелла. Произошедшее назвали технической накладкой, ведущий церемонии принес свои извинения.

8 тысяч человек вышли на крестный ход в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование православной церкви. Тем временем, СМИ сообщают что эта инициатива властей северной столицы не была согласована с Кремлем. Поэтому передача собора остается под вопросом.

Карелия

В Карелии сменился губернатор. Александр Худилайнен сообщил о своей досрочной отставке 15 февраля.

— Пять лет не прошли даром, мы очень многое сделали, заложили хороший фундамент, и я надеюсь, кандидат президента, которого он назначит, продолжит динамику развития Карелии и сделает все, чтобы качество жизни в Карелии менялось. Безусловно, то, что было сделано, было сделано руками тысяч и тысяч людей. Я очень благодарен и президенту России за то, что он доверил работать в Карелии, — заявил бывший глава региона

На следующий день в Карелию приехал Артур Парфенчиков, которого Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики.

Экс-руководитель федеральной службы судебных приставов родом из Петрозаводска. Во второй день своего пребывания на посту главы Карелии он провел пресс-конференцию, на которой откровенно ответил на вопросы журналистов.

— Мой стиль работы — это дорога. Будучи директором (ФССП — прим. ред.), я объезжал по 45-50 регионов в год. Пользовался автотранспортом, чтобы проехать по глубинке, проехать по районным подразделениям. Здесь, как только будут выдаваться окна, будем совершать поездки в районы. С организацией отчетов перед населением. Будем стремиться, чтобы они были максимально информативны, — рассказал врио главы региона.

Артур Парфенчиков представился жителям Петрозаводска на фестивале ледовых скульптур «Гиперборея». Вместе с мэром города Ириной Мирошник он вышел на главную сцену праздника и поздравил горожан.