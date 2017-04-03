Житель Петрозаводска попал в больницу после пожара в собственной ванной

В минувшую субботу в Петрозаводске в доме по улице Лисицыной произошел пожар. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали ее хозяина, пишет портал «Петрозаводск говорит». Врачи скорой диагностировали у мужчины отравление угарным газом и ожог верхних дыхательных путей.

Пострадавшего 1967 года рождения срочно доставили в БСМП. Пожарные тем временем справились с возгоранием. Огонь повредил помещение ванной комнаты и стиральную машину. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.