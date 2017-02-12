Троллейбус снес светофор в центре Петрозаводска и уехал с места ДТП

Момент ДТП с участием троллейбуса попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». На записи видно, что стойку пешеходного светофора сломал троллейбус, который поворачивал с площади Гагарина на Красноармейскую улицу.

Водитель «рогатого» не стал останавливаться, а продолжил движение. Светофор же оказался практически на земле, но это никак не повлияло на его работоспособность.

Спустя некоторое время два прохожих попытались вернуть светофор с вертикальное положение, и это им практически удалось. Тем не менее, покосившийся светофор долго в таком положении не проработал. В ночь с пятницы на субботу два молодых человека, проходя мимо, снова пригнули его к земле.