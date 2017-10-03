Толпа молодых людей избила 15-летнего подростка в Петрозаводске

Группа молодых людей в возрасте 21-22 лет избила 15-летнего подростка. Инцидент произошел вечером 30 сентября на Кукковке.

— Дети находились возле гипермаркета «Магнит», подростки (избитый впоследствии парень и две девушки) сидели на ограждении автостоянки, а неподалеку собралась компания взрослых молодых людей, примерно 21-22 лет. Один из них подошел к детям и попросил сигарету. Ребята сказали, что не курят. Тогда он начал провоцировать драку, а потом замахнулся и ударил подростка. Тот применил перцовый баллончик и попытался убежать, но компания бросилась за ним.

Возле ТЦ «Добрыня» они его догнали и начали избивать, при этом били в основном по голове. Все происходящее сами нападавшие снимали на видео, — пишет «Губернiя Daily» со ссылкой на представителя пострадавшего.

Ребенок попал в больницу. У него диагностировали ушибы, синяки и ссадины, сотрясение головного мозга и перелом носовой перегородки. По факту происшествия полиция проводит проверку.