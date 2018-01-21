В Карелии произошло ДТП с участием восьми автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись из-за метели в Кондопожском районе под Янишполем в Карелии в воскресенье, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГУМЧС.

«Информация поступила в 12.41. Из-за метели столкнулись восемь машин, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают две единицы техники и шесть спасателей. В управлении призвали водителей быть бдительными при передвижении в условиях плохой видимости и соблюдать скоростной режим.