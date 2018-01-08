Три человека попали в больницу после ДТП на трассе в Карелии

7 января около половины четвертого дня в Олонецком районе случилось серьезное ДТП. На 329-ом километре трассы «Кола» столкнулись кроссовер Renault Duster и легковой автомобиль Volvo, сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По предварительной информации ГИБДД Карелии, водитель за рулем кроссовера не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с ехавшим по встречной полосе автомобилем. В аварии пострадали оба водителя и пассажир легковушки, всех троих пришлось госпитализировать. По факту ДТП проводится проверка.