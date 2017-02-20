Один человек пострадал в аварии на трассе «Кола» в Карелии

ДТП случилось сегодня утром в Олонецком районе республики.

Сегодня примерно в 7:30 на 340-м километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации МЧС Карелии, в дорожной аварии травмы получил один человек.

 

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