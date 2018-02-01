Легковушку отбросило на тротуар после крупной аварии на перекрестке в Петрозаводске

31 января в 13:41 на перекрестке улиц Балтийской и Лыжной в Петрозаводске случилось групповое ДТП. Один из участников аварии двигался со стороны улицы Ломоносова в прямом направлении на улицу Балтийскую. В это время автомобиль, двигаясь в противоположном направлении по улице Балтийской, у пешеходного перехода перед перекрестком повернул налево, пытался заехать на парковку.

От удара один из автомобилей отбросило на тротуар, вторую машину развернуло на 180 градусов, после чего он столкнулся с ехавшим внедорожником.

Как сообщили в городской ГИБДД, в ДТП пострадавших нет. Камера компании «Ситилинк» запечатлела момент аварии. Ролик опубликован на сайте dtpptz.ru.