Дорогая иномарка перевернулась на севере Карелии

ДТП с участием автомобиля Lexus случилось на шоссе под Костомукшей.

На трассе Костомукша – ГОК накануне в 12:15 вылетела с трассы и перевернулась автомашина Lexus. На месте работали пожарные части № 6 города горняков.

Пострадавших нет, рассказали в официальной группе костомукшских спасателей.

 

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