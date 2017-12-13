Человек погиб в ДТП на севере Карелии

Три человека пострадали, их доставили в местную больницу.

Человек погиб в автоаварии в Костомукше, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии. ДТП произошло на автодороге «Костомукша — ГОК «Карельский окатыш». Столкнулись два автомобиля: Ford  и «Жигули» пятой модели.

ДТП в Костомукше

Фото: vk.com

Погиб пассажир отечественного автомобиля, который находился на переднем пассажирском  месте, еще три человека госпитализированы в Костомукшскую больницу. Все пострадавшие ехали на «Жигулях», все жители деревни Вокнаволок. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ДПС.

 

 

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