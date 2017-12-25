Автобус въехал в пешеходный переход в Москве

4 человека погибли в ДТП в Москве — рейсовый автобус въехал в подземный пешеходный переход. Об этом сообщают «Ведомости».

ЧП произошло около метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве.

Источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обстоятельства и предварительные причины ДТП выясняются. В то же время источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщает, что погибли пять человек, шесть получили травмы. Один из пострадавших эвакуирован с места ЧП вертолетом Московского авиационного центра, передает ТАСС.

Пока рассматриваются две версии происшествия: автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. Судя по видео с камер наблюдения, автобус некоторое время стоял на остановке и затем начал движение в сторону пешеходного перехода.