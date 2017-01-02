Пятилетнюю девочку несколько часов искали в Сортавальском районе Карелии

Следственный комитет Карелии инициировал проверку по факту пропажи пятилетней девочки. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел накануне днем. Семья отдыхала в Сортавальском районе; в первый день нового года отец пошел на прогулку с ребенком, девочка отлучилась и не смогла найти обратную дорогу.

Был объявлен розыск, и через несколько часов ребенка нашли в лесном массиве. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.