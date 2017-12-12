Поставки российского газа в Европу прерваны после взрыва в Австрии

Сегодня утром на газопроводе компании OMV в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх в земле Нижняя Австрия прогремел взрыв. На одной из компрессорных станций возник сильный пожар. Один человек погиб, восемнадцать получили ранения, пишет «Российская газета».

Из-за взрыва в Австрии несколько стран столкнулись с проблемой поставок газа. В частности, этот терминал используют для транспортировки поставок российского голубого топлива. По оценкам разных федеральных СМИ, прерван поток газа через Словакию в Австрию, а также в Италию, Венгрию и Словению.

По информации компании «Газпром экспорт», на которую ссылается «Российская газета», сейчас компания пытается перераспределить потоки газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок своим клиентам.