Оперативные службы Петрозаводска подняли по тревоге из-за подозрительного пакета

Вчера в 20:40 сотрудники оперативных служб Петрозаводска выезжали в дом № 2 по Ругозерскому переулку. Жильцы нашли на лестничной площадке подозрительный пакет, пишет городская ЕДДС. Проверка показала, что опасности нет: в пакете лежал мусор.