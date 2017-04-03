Молодая женщина пропала в Петрозаводске

Анастасия Эдуардовна Ленсу ушла из дома по улице Маршала Мерецкова в Петрозаврлске вечером 1 апреля, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД.

На вид женщине 31 год, рост около 160-170 сантиметров, худая, светло-русые волосы до плеч, заплетены в хвост.

Женщина была одета в черную болоньеуюя куртку, черные штаны и черные полусапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция города просит сообщать по телефонам: (8-814-2)-73-92-40, 8-911-421-19-54, 8-911-423-33-83 или 02.