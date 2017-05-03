Кирпичи на голову

ЧП на Александра Невского произошло 27 апреля. Жительница дома №37 запомнила даже точное время: 17.13. В эту минуты со стены здания сорвалась целая гора кирпичей: участок между балконами 5, 6 и 7 этажей остался голым. А трещина пошла дальше.

— Слава богу, никого там не было, — рассказывает Раиса Няппинен. — Как раз два человека там прошли, и рухнуло. Прямо: раз-два-три-четыре-пять — и рухнуло! Боженька нас спас. Прямо до скамейки летели, на несколько метров от стены.

Теперь жильцы опасаются ходить по привычной дороге. И гадают, что стало причиной обрушения. Раиса Ивановна подозревает, что виной мог быть ремонт на 7 этаже: там штробили. А возможно, виновата ненадежная кирпичная кладка.

В уверенности, что просто так кирпичи никому на голову не падают, жители дома обратилась к заместителю мэра Петрозаводска Денису Жердеву с просьбой установить, в чем причина и не грозят ли им новые камнепады. Жердев пообещал взять ситуацию под контроль, но посоветовал жильцам обратиться в управляющую компанию, которой они платят деньги.

С управляющей компанией жильцы пытались связаться неоднократно, но ничего конкретного не услышали. Компания ограничилась тем, что оградила место обрушения ленточками.

— Соседка обращалась в управляющую компанию в июне — она видела трещину на том самом месте, где все рухнуло, уже тогда, — рассказала Раиса Няппинен.

«Республике» удалось дозвониться до «Карельской лифтовой компании», которая обслуживает этот дом. Там нам сообщили, что ничего конкретного о сроках ремонта пока сказать не могут, но ситуацию начальник службы держит под контролем. Будем надеяться, что решение проблемы найдется до того, как очередной кирпич упадет кому-нибудь на голову.