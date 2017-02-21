Камера наблюдения сняла, как мужчина пытался переехать избитого друга

Камера видеонаблюдения компании «Ситилинк», расположенная на доме № 26 на улице Ключевой, зафиксировала дворовую драку, которая едва не закончилась смертью для одного из ее участников.

Инцидент произошел накануне около 9 часов вечера. Предыстория конфликта неизвестна, однако компания враждующих молодых людей вместе с девушками оказалась на дворовой парковке. В какой-то момент один из участников конфликта подошел к молодому человеку, сидевшему на капоте «Волги», и резким ударом оставил своего соперника без сознания.

Поверженный противник упал под колеса автомобиля, в этот момент испуганный водитель, по всей видимости, знакомый потерявшего сознание, попытался уехать с места происшествия. «Волга» едва не проехала по голове упавшего и лишь вовремя подоспевшие участники конфликта оттащили пострадавшего из-под машины.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. В полиции ИА «Республика» сообщили, что заявления ни от кого из участников потасовки не поступало.