Движение транспорта на одной из улиц Петрозаводска перекрыто из-за коммунальной аварии

Сегодня в Петрозаводске в створе улиц Мерецкова и Загородная произошла авария на водопроводных сетях. На месте работает аварийная бригада «Петрозаводских коммунальных систем». В том числе, применяется тяжелая техника — экскаватор копает траншею, чтобы добраться до поврежденной трубы.

Движение транспорта по улице Загородной от Мерецкова до Калинина перекрыто. Рабочие сообщили нашему корреспонденту, что более десяти домов в этом районе после обеда могут отключить от водоснабжения. Это произойдет в том случае, если обнаружится повреждение. Жителей еще не оповестили.

Как «Республике» рассказали в пресс-службе ПКС, пока отключений воды не предвидится.