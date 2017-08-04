Жителю Карелии грозит лишение свободы из-за двух арбузов

В Олонецком районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Заявление в полицию поступило 2 августа, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Хозяйка уличной торговой точки сообщила, что у нее на глазах неизвестный взял с прилавка два арбуза и унес, не обращая внимания на окрики. Женщина не стала преследовать нетрезвого агрессивного мужчину, а он тем временем сел в такси и скрылся.

Злоумышленником оказался 45-летний житель одного из поселков Олонецкого района. Теперь ранее судимому за тяжкое преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.