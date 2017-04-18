Житель Петрозаводска угрожал продавцу в ларьке гранатой

Полиция Петрозаводска раскрыла разбой. Вопиющий случай произошел 30 марта: мужчина подошел к одному из круглосуточных ларьков, расположенных на Октябрьском проспекте, и, протянув в окно гранату, потребовал отдать ему выручку.

Продавец не растерялась, вытолкнула руки нападавшего, закрыла окошко и нажала «тревожную кнопку». Разбойник скрылся с места преступления.

Полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый петрозаводчанин. При обыске полицейские изъяли у него муляж гранаты. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело.