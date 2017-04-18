Житель Карелии похитил у соседа паяльник и надувной матрас

Полиция Кондопоги задержала гражданина, подозреваемого в краже. Как стало известно, злоумышленник в период с 10 по 15 апреля через незакрытое окно проник в нежилое помещение одного из частных домов Кондопоги и вынес оттуда чужое имущество. В числе похищенного — ресивер, паяльная лампа, надувной матрас, палатка, рыболовные принадлежности. Общая сумма ущерба, по оценке 42-летнего потерпевшего, превысила 28 тысяч рублей.

С места преступления полицейские изъяли следы рук, перчаток и обуви. В течение суток после регистрации криминального сообщения сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый — 32-летний ранее судимый мужчина, который живет по соседству с потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.