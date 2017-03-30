Опасная находка стоила жителю Карелии свободы

Питкярантский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Как установило следствие, мужчина в апреле прошлого года на одной из улиц Питкяранты поднял с земли пачку из-под сигарет, в которой оказалось наркотическое вещество растительного происхождения.

Находку молодой человек взял с собой и отнес домой и это стало его роковой ошибкой. Во время обыска в его квартир наркотики были найдены стражами порядка.

В итоге, нашедший наркотики мужчина предстал перед судом. Ему назначен год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор подтвержден судом апелляционной инстанции.