Задолжавшего сотрудникам два миллиона предпринимателя будут судить

Предприниматель, который три месяца не платил работникам зарплату, пойдет под суд. Об этом сообщает Следственный комитет Карелии.

По версии следствия, в период с сентября 2016 по ноябрь 2016 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, не выплачивал заработную плату 25 сотрудникам. Деньги у фирмы были, но бизнесмен решил использовать их, чтобы получить прибыль. Сумма долга заработной платы составила более два миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до трех лет тюрьмы.