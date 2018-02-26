Задолжавшего сотрудникам два миллиона предпринимателя будут судить

Директор коммерческой организации три месяца не платил зарплату 25 жителям Карелии.

Предприниматель, который три месяца не платил работникам зарплату, пойдет под суд. Об этом сообщает Следственный комитет Карелии.

По версии следствия, в период с сентября 2016 по ноябрь 2016 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, не выплачивал заработную плату 25 сотрудникам. Деньги у фирмы были, но бизнесмен решил использовать их, чтобы получить прибыль. Сумма долга заработной платы составила более два миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до трех лет тюрьмы.

 

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