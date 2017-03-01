Водитель «Инфинити», устроивший смертельное ДТП в Карелии, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении 30-летнего водителя «Инфинити» передано в суд Прионежского района. Мужчина за рулем дорогой иномарки «Инфинити» 11 марта прошлого года устроил ДТП под Чалной.

Иномарка на столкнулась с внедорожником «Шевроле-Нива» на такой скорости, что джип отбросило в лесополосу с проезжей части, а спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать из покореженных машин пострадавших и погибших.

В дорожной аварии погибли 36-летний водитель и пассажир автомобиля «Нива». Теперь виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.