Водитель «Инфинити», устроивший смертельное ДТП в Карелии, предстанет перед судом

Прионежский суд назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении водителя, которого обвиняют в смерти двух людей.

Уголовное дело в отношении 30-летнего водителя «Инфинити» передано в суд Прионежского района. Мужчина за рулем дорогой иномарки «Инфинити» 11 марта прошлого года устроил ДТП под Чалной.

Иномарка на столкнулась с внедорожником «Шевроле-Нива» на такой скорости, что джип отбросило в лесополосу с проезжей части, а спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать из покореженных машин пострадавших и погибших.

В дорожной аварии погибли 36-летний водитель и пассажир автомобиля «Нива». Теперь виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru
ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru
ДТП под Чалной. Фото:http: dtpptz.ru
ДТП под Чалной. Фото: dtpptz.ru

 

Криминал   /   ,
Наша война - Вставай на лыжи
  • kva

    Удачно драйвер без головы отделался — сам жив… Вот что значит иномарка…