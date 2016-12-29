Рыбачивших в заповеднике «Кивач» мужчин могут отправить за решетку на пять лет

Природоохранная прокуратура Карелии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих жителей Петрозаводска. Мужчины обвиняются в незаконном вылове рыбы в особо охраняемой природной территории.

По версии следствия, в конце апреля 2016 года сотрудники

государственного природного заповедника «Кивач» задержали двоих рыбаков на озере Суналампи. У браконьеров изъяли незаконный улов – 25 рыб на сумму свыше 19 тысяч рублей, а также орудия лова — три лесковые сети общей длиной 150 метров и лодку «Фрегат».

Свою вину петрозаводчане признали полностью, причиненный ущерб возместили. Уголовное дело направлено в суд Кондопоги. Максимальное наказание по вменяемой им статье – пять лет колонии, рассказали в прокуратуре Карелии.