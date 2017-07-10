Разгромивших центр Петрозаводска вандалов засняли уличные камеры

В ночь на воскресенье неизвестные лица совершили вандальные действия в центральной части Петрозаводска. На территории Губернаторского сада и проспекта Карла Маркса были сломаны скамейки, перевернуты бетонные урны. Часть скамеек и урн были выброшены под откос в парк Ямка. Администрация Петрозаводска планировала обратиться в полицию, сообщает пресс-служба мэрии.

— Так как я очень люблю этот город и совсем не люблю таких «горожан», я решил найти их на городских камерах. Спасибо компаниям и «Сампо.ру» и «Ситилинк » за такое большое количество «глаз» в центре города, — сообщает на своей странице в «ВКонтакте» один из жителей Петрозаводска.



Маршрут четверых молодых людей начался в 00:40 от кафе «Парижанка» на проспекте Карла Маркса, мимо МВД на стадион «Юность». В полвторого, возвращаясь со спортивного объекта, на проспекте была скинута со склона вниз первая скамейка, затем по пути к Вечному огню нанесен первый «автограф» на рекламном стенде. «Развлечения» понравились и были продолжены в Губернаторском парке.

Петрозаводчанин надеется, что вандалы понесут заслуженное наказание.