Расследование уголовного дела в отношении гендиректора лагеря «Золото Белого моря» завершается

Следственные органы завершают расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Золото Белого моря» Дениса Орлова. По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый организовал туристическую программу «Сокровища Белого моря» на острове Сидоров Кандалакшского залива на территории Лоухского района. В программе приняли участие 50 детей, которые проживали в четырех отдельно стоящих палаточных отрядах, рассказали в Следкоме Карелии.

При проверке лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Так, обвиняемый не получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие летнего оздоровительного лагеря, не уведомил органы Роспотребнадзора о доставке организованных групп детей в лагерь железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Этим, считает следствие, Денис Орлов нарушил правила безопасности при перевозке детей. Кроме того, гендиректору вменяют то, что он не обеспечил палаточный лагерь устойчивой мобильной связью, не оборудовал на территории лагеря места складирования отходов.

Мыли детей в бане, эксплуатация которой осуществлялась с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, которые могли привести к пожару. Медицинская помощь в лагере оказывалась врачом, не имеющим лицензии, а часть медикаментов, изъятых из аптечки лагеря, были просроченными. В лагере не был обеспечен надлежащий питьевой режим, не оборудованы места для приготовления и хранения пищевых продуктов (кухня, кладовая, моечная).

Кроме того, на острове Сидоров обвиняемый организовал выходы несовершеннолетних детей в непригодных спасательных жилетах и без сопровождения спасателей в открытую акваторию Белого моря, используя при этом самодельные маломерные суда. Также дети купались в море в необорудованных для этого местах, что, по версии следствия, создало реальную угрозу их жизням.

Эти обстоятельства привели к тому, что во время работы лагеря в Лоухскую ЦРБ было госпитализировано трое несовершеннолетних: двое с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и один с респираторным заболеванием.

Денису Орлову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.По делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на окончание расследования.