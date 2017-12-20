Пьяная поездка на «ватрушке» за автомобилем закончилась трагедией

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в нарушении ПДД в нетрезвом виде, что привело к гибели человека.

По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2017 года пьяный мужчина решил покатать своих жену и дочку по дороге вблизи дачного кооператива в Сегежском районе. Мужчина тросом прицепил «ватрушку» к своему автомобилю и поехал.

Надувные сани врезались в дерево. Женщина погибла на месте происшествия, ребенка с травмами доставили в больницу.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователи будут решать вопрос ареста. Расследование уголовного дела продолжается, пишет Следком Карелии.