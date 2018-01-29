Причиной пожара, уничтожившего половину дома в Петрозаводске, стал поджог

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщает, что предполагаемой причиной пожара дома на Октябрьском проспекте стал поджог.

По информации ЕДДС Петрозаводска пожар зафиксирован в в 01:16 28 января. Огонь повредил здание на площади в 200 квадратных метров.

Во время тушения были спасены 36 человек из них 6 детей. Травмы получили три человека: женщина 1976 года рождения,Ю мужчина 1984 года рождения и мужчина 1966 года рождения. Всех пострадавших доставили в БСМП.

Как сообщала «Республика» огонь повредил восемь квартир 16-квартирного дома.

Пресс-служба столичной администрации информирует, что мероприятия по обеспечению жильем пострадавших при пожаре горожан на сегодня завершены. Шести обратившимся в администрацию Петрозаводска семьям предоставлено временное жилье. Из них четыре семьи уже въехали в комнаты в общежитии на улице Щорса, 2 сегодня, еще две семьи переселятся завтра. Людей обеспечили раскладушками и одеялами. Кроме того восстановлено электричество в не пострадавшем от пожара подъезде. Завтра начнутся работы по восстановлению газоснабжения.

Организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр «Истоки» по адресу ул.Лизы Чайкиной, 9 в будние дни с 9 до 17 часов.