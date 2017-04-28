Петрозаводчанин избил сожительницу и угрожал убийством посторонней девушке

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 30-летнего петрозаводчанина, подозреваемого в угрозе убийством и нанесении побоев. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По версии правоохранителей, в конце марта молодой человек избил свою сожительницу, а в середине апреля угрожал расправой другой девушке.

27 апреля сотрудники Росгвардии проверили несколько адресов и дворов в Сулажгоре. В результате молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.