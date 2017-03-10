Не заплатившему штраф жителю Карелии ограничили свободу

Петрозаводский городской суд постановил ограничить свободу жителю Карелии, который не выплатил уголовный штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Ранее Прионежский суд приговорил мужчину к штрафу за то, что он угнал чужой автомобиль и, будучи пьяным, отправил его в кювет. Поскольку деньги в пользу государства злоумышленник так и не заплатил, приставы инициировали изменение наказания.

В результате молодому человеку запретили в течение года без согласия специализированного государственного органа покидать собственное жилье с 22:00 до 6:00, менять место жительства и выезжать за пределы Петрозаводска.