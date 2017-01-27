Начальник управления Госавтонадзора задержан по подозрению в должностных преступлениях

Руководитель регионального управления Госавтонадзора Рафаил Галикеев сегодня был задержан по подозрению в двух должностных преступлениях. В ближайшее время следователи решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Об этом несколько минут назад сообщил Следственный комитет Карелии.

Как стало известно ранее, ведомство возбудило уголовное дело в отношении главного государственного инспектора Государственного автодорожного надзора Рафаила Галикеева и его подчиненного, заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН Евгения Шелковникова. Обоим инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в феврале 2016 года подозреваемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, пригласили в служебный кабинет подчиненного сотрудника для дачи пояснений по служебным вопросам. Однако после того, как сотрудник ответил на поставленные вопросы, подозреваемые посчитали, что пояснения не соответствуют действительности, и избили его, причинив физическую боль.

Кроме того, в 2016 году подозреваемые вступили в сговор на использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях личного обогащения и приобрели эвакуатор, который передали подконтрольной фирме для осуществления транспортировки задержанных за нарушение весового режима автотранспортных средств от поста весового контроля до штрафной стоянки. Денежные средства, получаемые от предпринимателей-перевозчиков, которым навязывались услуги эвакуатора, перечислялись на счета подконтрольных одному из подозреваемых юридических лиц, сообщает Следственный комитет Карелии.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия и сотрудниками Управления ФСБ по Республике Карелия.

В настоящее время в отношении заместителя начальника отдела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, начальник управления задержан и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.