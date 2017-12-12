Мужчина обокрал квартиру на четверть миллиона рублей после застолья с незнакомцем

Полиция Петрозаводска раскрыла крупную квартирную кражу, ущерб от которой составил 250 тысяч рублей. Из жилища пропали ювелирные украшения, ноутбук и строительный инструмент.

Полицейские, разбираясь в обстоятельствах происшествия, установили, что в Петрозаводск по делам приехал уроженец Пудожа. Он поселился у родственницы. В один из дней в микрорайоне Зарека он встретил неизвестного гражданина. Завязалось общение – мужчина повел случайного приятеля домой. В квартире родственницы началось застолье.

– В ознаменование знакомства визитеру даже было подарено полотенце, но вскоре общительный пудожанин уснул. Гость, ранее судимый за имущественные преступления, воспользовался ситуацией и похитил чужое имущество. Очнувшийся позднее командированный не мог вспомнить приметы незнакомца, не знал его имени и путался в деталях, – сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. В настоящее время 39-летний фигурант уголовного дела находится под стражей в связи с другими преступлениями. В качестве компенсации причиненного потерпевшей ущерба он вернул полотенце и стройинструмент.