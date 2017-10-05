Интернет-мошенник выманил у жителя Карелии 4 тысячи рублей

Житель одной из областей Центрального федерального округа в популярной социальной сети с умыслом разместил объявление о мнимой продаже запчастей к дорогой иномарке. Житель карельской столицы откликнулся на объявление и в переписке с интернет-продавцом выяснил, что необходимо перевести в счет покупки без малого 4 000 рублей. Петрозаводчанин выполнил требование дельца, а тот перестал выходить на связь.

Сотрудниками отделения по противодействию мошенничествам, совершаемым удаленным способом, отдела уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установлен подозреваемый в преступлении. Его вычислили по номеру банковской карты, на которую были перечислены деньги. При этом, как установили сотрудники полиции, оформлена была эта этой карта не на злоумышленника, а на иное лицо.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого – ранее несудимого 21-летнего гражданина. Мужчина возместил жителю Карелии причиненный ущерб.

Петрозаводская полиция призывает горожан быть бдительными при осуществлении сделок в интернете: самостоятельно проверяйте данные продавца через поисковые системы, никогда не перечисляйте деньги, не убедившись в надежности контрагента. Помните, что заниженная стоимость товара – это приманка, которую нередко используют мошенники.