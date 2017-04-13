Главный бухгалтер районной больницы получила условный срок за взятку

Сегодня Петрозаводский городской суд признал главного бухгалтера Калевальской ЦРБ виновной в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Петрозаводска.

Суд установил, что главбух Калевальской ЦРБ в период с 2014 по 2016 год получила взятку на общую сумму 110 тысяч рублей от посредника, действовавшего в интересах руководителя трех фирм, поставляющих медикаменты и товары медицинского назначения.

Незаконное вознаграждение женщина получала за согласование документов для перечисления оплаты по договорам и контрактам. После этого со счета больницы на счета фирм переводились деньги. Также обвиняемая незаконно ускоряла этот процесс.

Суд приговорил подсудимую к лишению свободы на срок 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Также женщина должна будет заплатить штраф в размере 330 тысяч рублей.