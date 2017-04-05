Две жительницы Карелии пошли на серию краж из-за беременности и безработицы

В одном из магазинов секонд-хенд в Петрозаводске была зафиксирована кража одежды. В торговой точке имеются видеокамеры, и продавцы определили двух женщин, которые в один из мартовских дней похитили куртку, платья и другую одежду на сумму свыше семи тысяч рублей.

Когда через несколько дней приятельницы вновь пришли в магазин, работники были начеку. На кассе они попросили «покупательниц» задержаться и вызвали сотрудников вневедомственной охраны. Наряд доставил их в полицию.

После беседы с полицейскими женщины во всем признались. Одна из них, 21-летняя уроженка Кондопожского района, пояснила, что беременна, а ее 26-летняя знакомая недавно получила высшее образование, но не может найти работу. Обе постоянного дохода не имеют и решились на кражу.

Возбуждено уголовное дело. Со злоумышленниц взяли подписку о невыезде. Товары вернут магазину, пишет МВД Карелии.