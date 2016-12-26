Два подростка из Карелии подарили друзьям ворованные петарды

В Беломорске полицейские задержали двоих несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в краже. Добычей стала пиротехника, пишет пресс-служба МВД Карелии.

С заявлением в полицию обратились владельцы торговой точки. В минувшее воскресенье они обнаружили, что павильон вскрыт и из него исчезли петарды.

В преступлении сознались двое местных подростков. Субботним вечером они оказались рядом с павильоном и увидели, что роллета неплотно прилегает к стеклу. Юноши отогнули ее с помощью подручных средств, разбили окно и вытащили два десятка петард разной модификации.

Часть добычи похитители использовали по назначению, часть подарили друзьям, еще какое-то количество оставили себе.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в помещение». Хозяева торговой точки устанавливают точную сумму ущерба.