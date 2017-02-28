Два брата надолго отправятся за решетку за издевательства над сиротой и мошенничество

Суд Петрозаводска вынес приговор двум братьям, которые несколько лет держали в страхе выпускника детского дома, избивая его и заставляя писать расписки о несуществующих долгах.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, злоумышленники еще в 2011 году отобрали комнату у жительницы Петрозаводска. Девушка обратилась к ним за помощью в продаже жилплощади, однако братья оформили комнату на себя, перепродали ее, а деньги законной владелице не перечислили.

Еще одной жертвой братьев стал выпускник детского дома, которого в 2015 году они избили, заставили дышать краской, чтобы он дал расписку в том, что якобы взял у них 500 тысяч рублей.

Точку в их преступных действия поставила девушка, к которой один из братьев обратился в 2015 году. Он потребовал от нее 70 тысяч рублей, подкрепляя свои требования физическим насилием. Потерпевшая вызвала сотрудников полиции, которые задержали обоих братьев.

В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде 8 лет и 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски о взыскании с осужденных в пользу потерявшей жилье потерпевшей 483 тысяч рублей в возмещение причиненного ущерба, а также компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей в пользу второго потерпевшего.