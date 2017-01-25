Директор ПЛВЗ «Петровский» оказался фигурантом уголовного дела о взятке в Автодорнадзоре

В отношении директора ПЛВЗ «Петровский» Анатолия Белых возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки, однако, как ИА «Республика» рассказал источник в правоохранительных органах, руководитель предприятия активно сотрудничает со следствием и в ближайшее время его статус может поменяться и он будет выступать в качестве свидетеля.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в отношении замначальника УГАДН РФ по Карелии Дениса Краснопевцева и начальника отдела управления Евгения Шелковникова. По версии следствия, весной 2016 года чиновники получили взятку от руководства ПЛВЗ в виде алкогольной продукции.

В обмен сотрудники Автодорнадзора обещали не привлекать предприятие к административной ответственности за выявленные на стационарном посту весового контроля нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и за беспрепятственный выпуск со специализированной стоянки задержанных машин, которые перевозили алкоголь.

В настоящий момент суд Петрозаводска рассматривает ходатайства об аресте двух обвиняемых чиновников Автодорнадзора. Следствие просит заключить и под стражу до 23 марта.