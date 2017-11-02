Девушка-кикбоксер сядет за избиение полицейских сковородой в Карелии

22-летняя жительница Кондопожского района осуждена на четыре года лишения свободы за избиение сотрудников полиции. Девушку отправят в колонию, когда ее ребенку исполнится четырнадцать лет, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в августе 2017 года владеющая приемами кикбоксинга девушка в состоянии алкогольного опьянения устроила ссору и драку со своим сожителем у себя дома. Соседи вызвали полицейских, которые попытались утихомирить скандалистку. Девушка обругала силовиков матом, а затем оказала сопротивление и нанесла двум полицейским не менее десяти ударов руками и ногами, бросала в них тяжелую кухонную утварь и царапалась.

В результате насильственных действий полицейские получили телесные повреждения. Кондопожский суд признал ее виновной в применении насилия и публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Прокуратура Кондопожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.