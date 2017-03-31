Детсадовская афера

В Карелии появилась новая схема мошенничества, потенциальные жертвы которой – родители дошкольников. Аферисты выманивают у людей деньги, обещая помочь устроить ребенка в детский сад.

14 тысяч – и в садик хоть завтра

С подобным предложением столкнулась недавно петрозаводчанка Ольга Макарова. Она ждала места в садике три года, заранее выбрала два учреждения недалеко от дома с хорошей программой. Но попасть туда не вышло: когда очередь дошла до ее сына, выяснилось, что мест в нужных садах уже нет.

Мэрия предложила зачислить сына в другое учреждение, а Ольга через соцсети стала искать варианты обмена. Результат оказался неожиданным.

— В «ВКонтакте» пришло сообщение от некой Леры, которая предлагает свои услуги по переводу из одного сада в другой, — рассказала Ольга. – Я спросила: «Вы работаете в администрации или сами таким образом переводили ребенка из одного сада в другой?». Она сказала, что работает в мэрии секретарем.

Ольга сразу сообразила, что ее собеседница – мошенница, но из любопытства продолжила переписку. Мнимая сотрудница мэрии предложила за 14 тысяч оформить путевку в нужный садик, куда ребенок сможет пойти чуть ли не на следующий день. От Ольги требовалось принести копии документов, а деньги перевести на электронный кошелек после подписания договора. Потом, однако, план поменялся.

— Она позвонила и сказала, что деньги должны быть переведены заранее, и только потом она отдаст документы, — продолжила Ольга. – Я попросила, чтобы она вышла и хотя бы показала мне готовые документы, а я куда-нибудь сбегаю и переведу деньги. Но она сказала, что нет, два раза встречаться она не будет, потому что это опасно, и ни мне, ни ей это не нужно.

Очевидно, что никакой сотрудницы мэрии в этой истории не было и встречаться с Ольгой никто не планировал. Аферисты часто используют похожие схемы: связываются с жертвой через интернет или по телефону и при этом могут находиться не просто в другом городе, но даже на другом конце страны.

Судя по гневным комментариям на странице мошенницы в «ВКонтакте», некоторые действительно попадаются на эту удочку. И это при том, что сама страница выглядит подозрительно: в качестве города проживания указана Мальта, в подписках – множество групп, посвященных записи в детские сады в разных городах России.

В карельском МВД говорят, что в последнее время злоумышленники все более активно действуют через интернет. Вот почему в Сети следует быть осторожным и не распространять о себе лишнюю информацию.

Начальник отделения информации и общественных связей МВД Карелии Елена Есетская: — Полиция предупреждает ни в коем случае не поддаваться на уловки мошенников. Следует отметить, что ни одно должностное лицо не предоставит данную услугу за деньги. В случае подобных предложений необходимо сразу сообщить об этих фактах в полицию. Описанная схема может варьироваться, но следует помнить, что и тот, кто дает взятку, и тот, кто берет, одинаково будут привлечены к уголовной ответственности.

В порядке очереди

В мэрии Петрозаводска знают о предложениях устроить ребенка в сад за деньги и подчеркивают, что управление образования не имеет к этому никакого отношения.

— Обмен местами в детских садах возможен, но это абсолютно бесплатная услуга, — рассказала главный специалист управления образования горадминистрации Наталья Кривицкая. – В случае, если родители сами находят варианты обмена, специалисты управления образования выписывают соответствующие направления. Для этого нужно прийти в администрацию города и написать заявление, главное, чтобы у детей была одна возрастная категория.

Беда в том, что варианты обмена есть не всегда. Более того, дожидаться места хоть в каком-нибудь садике приходится годами, вот некоторые родители и идут на крайние меры.

Сегодня в очереди на детский сад стоит 8 750 детей, из них 5 429 – малыши от 0 до 1,5 года. В период основного комплектования групп список сокращается примерно на 3,5 тысячи человек. Но затем опять происходит рост: каждый месяц регистрируется около 300 новых детей.

Плохо также и то, что не все дети получают места в своем районе. Ольге Макаровой, которая живет на Древлянке, предлагали новый садик на Боровой – очень далеко от дома. И это не единичный случай.

В мэрии в последние несколько лет пытаются решить эту проблему: строят новые дошкольные учреждения, переоборудуют здания садиков, которые когда-то были отданы под другие нужды. А родители тем временем запасаются терпением и мониторят группы в соцсетях — вдруг получится найти вариант обмена.