Дело Нелидова и Романова начали рассматривать в Петрозаводске

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят экс-руководитель музея «Кижи» Андрей Нелидов и его бывший заместитель Иван Романов. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Сегодня представитель прокуратуры зачитывает обвинение. После этого судья Дмитрий Хромых прервет рассмотрение дела до марта, поскольку будет занят на другом деле, пишет «Губерния Daily«.

В начале заседания обвиняемые выступили за разрешение фото- и видеосъемки, а также попросили поставить рядом с ними стол, чтобы делать письменные пометки.

Экс-главу Карелии Нелидова арестовали по обвинению в получении взятки. Сначала Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Позже стало известно, что уголовное дело переквалифицировали: теперь Нелидов обвиняется по 6-й части той же статьи.

Экс-чиновнику вменяется в вину получение взятки уже в особо крупном размере: с июня по сентябрь 2015 года он получил 4,6 миллиона рублей. За такое преступление экс-глава Карелии может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Романов, по версии следствия, выступал посредником при передаче взяток.