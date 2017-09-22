Бывшего замруководителя Контрольного комитета отправили за решетку

Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя Государственного контрольного комитета Республики Карелия Алексея Бобылева, сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде было установлено, что в 2016 году Бобылев, действуя по предварительному сговору с председателем Государственного контрольного комитета Карелии Виталием Галкиным, при посредничестве водителя Евгения Окладникова систематически получал взятки от коммерческих организаций, продававших алкогольную продукцию в Карелии. По версии следствия обвиняемые получили не менее 320 тысяч рублей от предпринимателей.

Суд учел досудебное соглашение, полное признание вины и активное сотрудничество со следствием Бобылева, однако назначил Бобылеву реальное лишение свободы в виде 4 лет в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей.

Бобылеву также запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Как сообщает «Петрозаводск говорит«, Бобылев в своем последнем слове просил заменить реальный срок на условный и не разлучать его с дочерью. На этих словах подсудимый расплакался, сообщает издание, однако, оп всей видимости, эмоции подсудимого не произвели на судью впечатления.