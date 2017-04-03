Число жертв при взрыве в метро в Санкт-Петербурге выросло до 14 человек

В результате взрыва в метро Петербурга погибли 14 человек, об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на осведомленные источники.

Тела 11 человек сейчас исследуют эксперты-криминалисты в вагоне, где произошел взрыв, и в тоннеле на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице. По словам пресс-секретаря стационара, их привезли уже в состоянии клинической смерти. Еще одна женщина скончалась в «скорой» в момент доставления в больницу, и ее тело привезли в морг на Екатерининском проспекте.

По предварительной информации, характер травм у погибших говорит о том, что взрывное устройство было начинено металлическими шариками и гайками. Взрыв на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» произошел около 14:40. По официальным данным, погибли девять человек, 43 пострадали, в том числе один ребенок.

Сотрудники медицинских служб составили первый список раненных при взрыве в поезде в метрополитене Санкт-Петербурга. Он будет дополняться по мере поступления новой информации, сообщает «Life».

Заур Велиев, 28 лет

Неизвестная № 509, примерно 70 лет

Неизвестная № 510, примерно 35 лет

Неизвестная № 511 (Эвелина), примерно 24 года

Неизвестная № 512, примерно 20 лет

Ирина Бугрова, 46 лет

Светлана Петрухина, 62 года

Нина Малыха, 64 года

Анастасия Бугрова, 19 лет

Анжелика Слесаренко, 41 год

Константин Куварин, 21 год

Владимир Захарченко, 20 лет

Максим Семёнов, 20 лет

Александр Власов, 18 лет

Игорь Баранцевич, 21 год

Шурикджон Хокшакакбаров