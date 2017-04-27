14 человек вывели из горящего дома пожарные в Карелии

Минувшей ночью около 2:30 в Суоярви загорелся деревянный двухэтажный жилой дом. Пожарные расчеты прибыли на место через три минуты после сообщения о возгорании, пишет издание «Петрозаводск говорит».

Спасатели вывели из горящего здания 14 человек: в доме, идущем под расселение, жилыми оказались всего шесть квартир. После этого в течение 15 минут распространение огня удалось остановить.

Огонь повредил четыре квартиры на площади 90 квадратных метров и кровлю на площади 15 квадратных метров. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают причину возгорания.