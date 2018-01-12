Олонецкія губернскія вѣдомости

Главная газета Олонецкой губернии.
Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов
Как распространялись императорские указы в Карелии начала XIX века? В штате воинской команды Петрозаводска служили солдаты-барабанщики, и в их обязанности входило не только играть тревогу. Капралы с барабанщиками ходили по Петрозаводску: «Слушайте и не говорите, что не слышали». Люди останавливались, указ зачитывался. Обходили улицы несколько раз.
Но писцы-копиисты были не вполне грамотны, допускали ошибки. После нескольких переписываний указ мог дойти в виде «казнить нельзя помиловать».
Проблема решалась только одним способом — выпускать указы централизованно. Во времена Екатерины II их стали рассылать по стране в печатном виде.
В 1805 году в Петрозаводске появилась типография. «Олонецкие губернские ведомости» начали выходить в январе 1838 года, спустя полгода после государственного распоряжения о том, что каждая губерния должна иметь свою газету.
В свет
Газета вышла 8 генваря 1838 года. В первом же номере была обозначена структура: официальная информация и раздел «Прибавления», где будут «помещаемы известия неофициальные о таких предметах, которыя каждому распорядительному и судебному месту или лицу и каждому гражданину знать должно или как закон и приказания начальства, или как сведение, из которого можно извлечь законную личную выгоду».
В первом выпуске были представлены 4 темы: разделение Олонецкой губернии на станы; определение и размещение должностных лиц; утверждение градских глав и кандидатов; открытие и состояние в городе Петрозаводске вольной аптеки.
Аптеку в Петрозаводске по всем правилам открыл провизор Яков Юнгер. После обряда освящения заведение посетил его превосходительство господин начальник губернии. Остался доволен.
Во втором номере газеты от 15 января продолжается разговор о правилах издания «Олонецких губернских ведомостей»:
«Части официальная и неофициальная печатаются отдельно одна от другой. Экземпляры официальной части еженедельно рассылаются во все находящиеся в губернии места губернского, уездного и городового управления и суды, ко всем предводителям дворянства, в духовные консистории, удельные и почтовые конторы. Губернское правление может перепечатать в своих новостях все, что признает нужным, особенно же известия о повальных болезнях, падеже скота, появлении саранчи или других вредных животных, объявления о беглых и пойманных бродягах, о найденных и открытых вещах».
«Олонецкие губернские ведомости», 15 января 1838 года:
«Об основании в Петрозаводске выставки местных произведений.
Его Высокопревосходительство господин министр внутренних дел предписал озаботиться поспешнейшим открытием выставки местных произведений — учреждения, угодного государю императору и общеполезного. Почти во всех губерниях сии выставки уже открыты, а в некоторых составлены из них постоянные губернские музеумы.
Начальник Олонецкой губернии напоминает жителям о необходимости доставления на выставку образцов местных, естественных и художественных произведений. Мера сия тем полезнее, что Олонецкая губерния не имеет ни удовлетворительных описаний, ни капиталистов, и, находясь в уединенном углу Российской империи, редко посещается людьми, которые личным осмотром были бы полезны промышленности».
Елена Семенова,
ведущий архивист Национального архива РК:
— Газета выходила в Петрозаводске с 1838 по 1917 год. Печаталась в Олонецкой губернской типографии. Структура и содержание регламентировались правительственной программой. Газета состояла из двух частей: официальной, состоящей в основном из документов, и неофициальной, в которую входила так называемая светская хроника: о происшествиях, рыночных ценах, ярмарках, торгах.
«Олонецкие губернские ведомости» до 1868 года выходили раз в неделю, потом два раза, затем три. Первый тираж — 308 экземпляров. Формат поначалу был в четверть листа.
Газета в Национальном архиве РК.
Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов
Типография
С момента открытия (1805) до 1837 года типография помещалась в одном из флигелей за корпусом «присутственных мест» (во дворе дома № 2 на Круглой площади). Здание представляло из себя «погреб с жилым покоем и оранжереею».
В 1837 году этот флигель за ветхостью был срыт. После этого в течение двадцати лет типография ютилась в частных домах, арендуемых у граждан города Петрозаводска.
Первый штат типографии состоял из трех человек: фактора и двух учеников. Главные и единственные работы состояли в печатании циркулярных указаний Губернского правления. Так продолжалось 28 лет.
С 1833 года в типографии начали печататься заказы присутственных мест, всех казенных учреждений, книги и бланки, а с 1838 года и официальная газета «Олонецкие губернские ведомости».
В 1857 году типография переведена в казенное каменное помещение, занимаемое Петрозаводским уездным полицейским управлением, а в 1865 году — в корпус губернского дома, в помещение, ранее занимаемое Благородным собранием. Сейчас здесь располагается Национальный музей Карелии.
Из неизданной рукописи Н. Беляева «Дореволюционная Карелия и город Петрозаводск»:
«В 1847 году в типографии работало семь человек, в 1855 году — 13, в 1863 году — 19, в 1898 году — 25, в 1902 году — 44, в 1905 году — 50 и в 1914 году — 75 человек, в том числе только 4 девушки. Типография имела 3 цеха: наборный, машинный и переплетный. До 1911 года типография работала на керосиновом двигателе и имела керосиновое освещение. Во главе типографии стояли: заведующий типографией — старший советник Губернского Правления и статный смотритель типографии /чиновник/.
Контора типографии в 1914 году состояла из десяти человек: смотритель, его помощник /заведующий бланочной/, фактор-метрампаж, бухгалтерия /газетный стол/ — три человека, корректор и два экспедитора газет и журналов».
Прибавление
Николай Кутьков,
историк, автор книг об истории Петрозаводска:
— Газету у нас печатали как во времена Гуттенберга. На плоскопечатном станке, каждый лист отдельно. В общем, медленно. Тираж был около 300 экземпляров. Подписчиков — около 40. Выписывали газету в основном ведомства: казенная палата, полиция. Частных подписчиков было мало, поскольку интеллигенция в те времена в городе тоже была немногочисленной.
Местные ведомости были сделаны по образцу «Ярославских губернских ведомостей». Неофициальная часть («Прибавление») в 1838 году вышла 21 раз.
17 апреля 1838 года:
«Постановление об оказании содействия уездным медикам при собрании ими сведений об ума-лишенных.
Для ведомости показываются лишенные ума мужеского и женского рода, простого и благородного званий, с разделением: на малоумных от рождения и страждущих вследствие падучей. К лишенным ума относятся страждущие бешенством, помешательством на одном или нескольких предметах и задумчивостью (меланхолией)».
13 августа 1838 года:
«О посещении Олонецкой губернской выставки.
Выставка открыта в квартире Олонецкого дворянского клуба каждодневно с 10 утра до 2 и после обеда с 5 до 7 часов. Посетителям для удобнейшего удовлетворения и любопытства и во избежание беспорядка предлагается рассматривать вещи, не снимая их с мест. В случае особой надобности в снятии вещи с места следует обращаться к тем должностным лицам, которые для сего в каждой из комнат находиться будут».
27 августа 1838 года:
«Особая статья об отыскании разных лиц для высылки.
- Об отыскании Черноярского III гильдии купца Степана Швецова.
- Преступника шляхтича Ивана Лисовского. Приметы: росту малого, лицо чистое, нос малый, волосы темнорусые, глаза пивные.
- Бежавшего дворового человека Киселя, который при побеге унес с собой вещи старинной работы: серебряный поднос, 5 фунтов, серебряный чайник, 1 фунт, золотые часы с таковою же цепочкой, шкатулку с зеркалом, денег 2350 рублей, вексель на 5000 рублей, выданный ему Одесским коммерческим банком, расписку ротмистра Самаржи на 250 рублей, несколько билетов Варшавской лотереи, жемчугу крупного 4 и мелкого 4 же нитки, две бритвы в красном футляре, два кольца: одно с четырьмя разноцветными камнями, а другое круглое золотое, серебряную пряжку со знаком за военные достоинства и много других разных мелких вещей».
У двух частей газеты были разные редакторы. Чтобы обывателю было не скучно, «Губернские ведомости» начали публиковать краеведческие материалы с продолжениями. Писали их в основном учителя.
В разное время раздел «Прибавления» редактировали С. Раевский, А. Ласточкин, А. Иванов, И. Благовещенский. При Благовещенском газета публиковала множество любопытных сведений об Олонецкой губернии, ее сельском хозяйстве. В одной из статей на него ссылался Ленин (что впоследствии спасло редактора от ареста).
Сегодня исследователи губернской жизни позапрошлого века, журналисты и историки могут полистать пожелтевшие номера в государственном архиве Карелии. Но теперь их проще найти здесь.
Над электронным проектом «Олонецкие губернские ведомости» работали Петрозаводский университет, Национальная библиотека РК, Научная библиотека КарНЦ РАН и Национальный архив Карелии (при поддержке Российского гуманитарного научного фонда).
В открытом доступе сегодня — 5057 номеров.
Над материалом работали:
Татьяна Бердашева, научный сотрудник Национального музея Карелии
Павел Степура, дизайнер
Анна Гриневич и Елена Фомина, редакторы