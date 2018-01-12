Олонецкія губернскія вѣдомости

13 января — День российской печати. В Олонецкой губернии регулярная газета начала выходить 1838 году: публиковала указы и исторические очерки, сообщала о выставках-квартирниках, размещала объявления частных лиц. Провинциальная официальная пресса.

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Главная газета Олонецкой губернии.
Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

Как распространялись императорские указы в Карелии начала XIX века? В штате воинской команды Петрозаводска служили солдаты-барабанщики, и в их обязанности входило не только играть тревогу. Капралы с барабанщиками ходили по Петрозаводску: «Слушайте и не говорите, что не слышали». Люди останавливались, указ зачитывался. Обходили улицы несколько раз.

Но писцы-копиисты были не вполне грамотны, допускали ошибки. После нескольких переписываний указ мог дойти в виде «казнить нельзя помиловать».

Проблема решалась только одним способом — выпускать указы централизованно. Во времена Екатерины II их стали рассылать по стране в печатном виде.

В 1805 году в Петрозаводске появилась типография. «Олонецкие губернские ведомости» начали выходить в январе 1838 года, спустя полгода после государственного распоряжения о том, что каждая губерния должна иметь свою газету.

В свет

Первый номер "Олонецких губернских ведомостей". Фото из Национального архива Карелии

Первый номер «Олонецких губернских ведомостей». Фото из Национального архива Карелии

Газета вышла 8 генваря 1838 года. В первом же номере была обозначена структура: официальная информация и раздел «Прибавления», где будут «помещаемы известия неофициальные о таких предметах, которыя каждому распорядительному и судебному месту или лицу и каждому гражданину знать должно или как закон и приказания начальства, или как сведение, из которого можно извлечь законную личную выгоду».

В первом выпуске были представлены 4 темы: разделение Олонецкой губернии на станы; определение и размещение должностных лиц; утверждение градских глав и кандидатов; открытие и состояние в городе Петрозаводске вольной аптеки.

Аптеку в Петрозаводске по всем правилам открыл провизор Яков Юнгер. После обряда освящения заведение посетил его превосходительство господин начальник губернии. Остался доволен.

Петрозаводск, общественная пристань. Дореволюционная Россия на фотографиях, Олонецкая губерния

Петрозаводск, общественная пристань. Дореволюционная Россия на фотографиях, Олонецкая губерния. Источник: livejournal.com

Во втором номере газеты от 15 января продолжается разговор о правилах издания «Олонецких губернских ведомостей»:

«Части официальная и неофициальная печатаются отдельно одна от другой. Экземпляры официальной части еженедельно рассылаются во все находящиеся в губернии места губернского, уездного и городового управления и суды, ко всем предводителям дворянства, в духовные консистории, удельные и почтовые конторы. Губернское правление может перепечатать в своих новостях все, что признает нужным, особенно же известия о повальных болезнях, падеже скота, появлении саранчи или других вредных животных, объявления о беглых и пойманных бродягах, о найденных и открытых вещах».

«Олонецкие губернские ведомости», 15 января 1838 года:

«Об основании в Петрозаводске выставки местных произведений.

Его Высокопревосходительство господин министр внутренних дел предписал озаботиться поспешнейшим открытием выставки местных произведений — учреждения, угодного государю императору и общеполезного. Почти во всех губерниях сии выставки уже открыты, а в некоторых составлены из них постоянные губернские музеумы.

Начальник Олонецкой губернии напоминает жителям о необходимости доставления на выставку образцов местных, естественных и художественных произведений. Мера сия тем полезнее, что Олонецкая губерния не имеет ни удовлетворительных описаний, ни капиталистов, и, находясь в уединенном углу Российской империи, редко посещается людьми, которые личным осмотром были бы полезны промышленности».

Елена Семенова, ведущий архивист Национального архива РК. Фото: ИА "Республика" / Борис Касьянов

Елена Семенова,
ведущий архивист Национального архива РК:

— Газета выходила в Петрозаводске с 1838 по 1917 год. Печаталась в Олонецкой губернской типографии. Структура и содержание регламентировались правительственной программой. Газета состояла из двух частей: официальной, состоящей в основном из документов, и неофициальной, в которую входила так называемая светская хроника: о происшествиях, рыночных ценах, ярмарках, торгах.

«Олонецкие губернские ведомости» до 1868 года выходили раз в неделю, потом два раза, затем три. Первый тираж — 308 экземпляров. Формат поначалу был в четверть листа.

 

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Газета в Национальном архиве РК.
Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

Типография

С момента открытия (1805) до 1837 года типография помещалась в одном из флигелей за корпусом «присутственных мест» (во дворе дома № 2 на Круглой площади). Здание представляло из себя «погреб с жилым покоем и оранжереею».

В 1837 году этот флигель за ветхостью был срыт. После этого в течение двадцати лет типография ютилась в частных домах, арендуемых у граждан города Петрозаводска.

«Печатня» типографии. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905
Станок 1805 года. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905
Станок 1838 года. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905
Переплетная. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905

 

Первый штат типографии состоял из трех человек: фактора и двух учеников. Главные и единственные работы состояли в печатании циркулярных указаний Губернского правления. Так продолжалось 28 лет.

С 1833 года в типографии начали печататься заказы присутственных мест, всех казенных учреждений, книги и бланки, а с 1838 года и официальная газета «Олонецкие губернские ведомости».

Сотрудники. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905

Сотрудники. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805 — 1905)». Петрозаводск, 1905

В 1857 году типография переведена в казенное каменное помещение, занимаемое Петрозаводским уездным полицейским управлением, а в 1865 году — в корпус губернского дома, в помещение, ранее занимаемое Благородным собранием. Сейчас здесь располагается Национальный музей Карелии.

Из неизданной рукописи Н. Беляева «Дореволюционная Карелия и город Петрозаводск»:

«В 1847 году в типографии работало семь человек, в 1855 году — 13, в 1863 году — 19, в 1898 году — 25, в 1902 году — 44, в 1905 году — 50 и в 1914 году — 75 человек, в том числе только 4 девушки. Типография имела 3 цеха: наборный, машинный и переплетный. До 1911 года типография работала на керосиновом двигателе и имела керосиновое освещение. Во главе типографии стояли: заведующий типографией — старший советник Губернского Правления и статный смотритель типографии /чиновник/.

Контора типографии в 1914 году состояла из десяти человек: смотритель, его помощник /заведующий бланочной/, фактор-метрампаж, бухгалтерия /газетный стол/ — три человека, корректор и два экспедитора газет и журналов».

Менеджеры младшего звена. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905

Менеджеры младшего звена. Фото из книги «Столетие Олонецкой губернской типографии (1805-1905)». Петрозаводск, 1905

Прибавление

Николай Кутьков

Николай Кутьков,
историк, автор книг об истории Петрозаводска:

— Газету у нас печатали как во времена Гуттенберга. На плоскопечатном станке, каждый лист отдельно. В общем, медленно. Тираж был около 300 экземпляров. Подписчиков — около 40. Выписывали газету в основном ведомства: казенная палата, полиция. Частных подписчиков было мало, поскольку интеллигенция в те времена в городе тоже была немногочисленной.

Местные ведомости были сделаны по образцу «Ярославских губернских ведомостей». Неофициальная часть («Прибавление») в 1838 году вышла 21 раз.

17 апреля 1838 года:

«Постановление об оказании содействия уездным медикам при собрании ими сведений об ума-лишенных.

Для ведомости показываются лишенные ума мужеского и женского рода, простого и благородного званий, с разделением: на малоумных от рождения и страждущих вследствие падучей. К лишенным ума относятся страждущие бешенством, помешательством на одном или нескольких предметах и задумчивостью (меланхолией)».

13 августа 1838 года:

«О посещении Олонецкой губернской выставки.

Выставка открыта в квартире Олонецкого дворянского клуба каждодневно с 10 утра до 2 и после обеда с 5 до 7 часов. Посетителям для удобнейшего удовлетворения и любопытства и во избежание беспорядка предлагается рассматривать вещи, не снимая их с мест. В случае особой надобности в снятии вещи с места следует обращаться к тем должностным лицам, которые для сего в каждой из комнат находиться будут».

27 августа 1838 года:

«Особая статья об отыскании разных лиц для высылки.

  1. Об отыскании Черноярского III гильдии купца Степана Швецова.
  2. Преступника шляхтича Ивана Лисовского. Приметы: росту малого, лицо чистое, нос малый, волосы темнорусые, глаза пивные.
  3. Бежавшего дворового человека Киселя, который при побеге унес с собой вещи старинной работы: серебряный поднос, 5 фунтов, серебряный чайник, 1 фунт, золотые часы с таковою же цепочкой, шкатулку с зеркалом, денег 2350 рублей, вексель на 5000 рублей, выданный ему Одесским коммерческим банком, расписку ротмистра Самаржи на 250 рублей, несколько билетов Варшавской лотереи, жемчугу крупного 4 и мелкого 4 же нитки, две бритвы в красном футляре, два кольца: одно с четырьмя разноцветными камнями, а другое круглое золотое, серебряную пряжку со знаком за военные достоинства и много других разных мелких вещей».

Вольная соль. Фото: ИА "Республика" / Борис Касьянов

Вольная соль. Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

У двух частей газеты были разные редакторы. Чтобы обывателю было не скучно, «Губернские ведомости» начали публиковать краеведческие материалы с продолжениями. Писали их в основном учителя.

В разное время раздел «Прибавления» редактировали С. Раевский, А. Ласточкин, А. Иванов, И. Благовещенский. При Благовещенском газета публиковала множество любопытных сведений об Олонецкой губернии, ее сельском хозяйстве. В одной из статей на него ссылался Ленин (что впоследствии спасло редактора от ареста).

Сегодня исследователи губернской жизни позапрошлого века, журналисты и историки могут полистать пожелтевшие номера в государственном архиве Карелии. Но теперь их проще найти здесь.

Над электронным проектом «Олонецкие губернские ведомости» работали Петрозаводский университет, Национальная библиотека РК, Научная библиотека КарНЦ РАН и Национальный архив Карелии (при поддержке Российского гуманитарного научного фонда).

В открытом доступе сегодня — 5057 номеров.

Олонецкие губернские ведомости, начало XX века. Фото из архива Национального музея Карелии

Олонецкие губернские ведомости, начало XX века. Фото из архива Национального музея Карелии

Над материалом работали:

Татьяна Бердашева, научный сотрудник Национального музея Карелии

Павел Степура, дизайнер

Анна Гриневич и Елена Фомина, редакторы

 

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