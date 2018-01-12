Олонецкія губернскія вѣдомости

Как распространялись императорские указы в Карелии начала XIX века? В штате воинской команды Петрозаводска служили солдаты-барабанщики, и в их обязанности входило не только играть тревогу. Капралы с барабанщиками ходили по Петрозаводску: «Слушайте и не говорите, что не слышали». Люди останавливались, указ зачитывался. Обходили улицы несколько раз.

Но писцы-копиисты были не вполне грамотны, допускали ошибки. После нескольких переписываний указ мог дойти в виде «казнить нельзя помиловать».

Проблема решалась только одним способом — выпускать указы централизованно. Во времена Екатерины II их стали рассылать по стране в печатном виде.

В 1805 году в Петрозаводске появилась типография. «Олонецкие губернские ведомости» начали выходить в январе 1838 года, спустя полгода после государственного распоряжения о том, что каждая губерния должна иметь свою газету.