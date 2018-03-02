Финская Carelia

Мы отвыкли от толстых журналов. Тем более от литературных. Чтобы роман с продолжением, подборка стихов и публицистика. Чтобы полистать и отложить до выходных, когда будет время.

— Финны, которые впервые видят наш журнал, восклицают: да это же книга! — улыбается главный редактор Армас Машин. — Конечно, сейчас Carelia выходит на финском языке всего два раза в год. Если раньше мы с легкостью подхватывали рукописи и публиковали крупные литературные произведения, то сегодня такой возможности нет. Но мы внимательно прислушиваемся к мнению наших читателей и пишем о том, чего они ждут. О республике, о людях, которые здесь живут. Ежегодно выпускаем литературно-художественные альманахи: Taival / «Путь» — на карельском языке, и Verez tullei / «Свежий ветер» — на вепсском.

За девяносто лет журнал менял лицо не однажды. Росли и падали тиражи, государство пересматривало свое отношение к национальной литературе. Вот (совсем вкратце) — история финского журнала в России.