1930: Призрение и головотяпство

В газете «Красная Карелия» за 1930 год часто меняются ответственные секретари. Возможно, с объемом информации, почти ежедневно выдаваемым читателям, справиться мог не каждый. Поменялась структура газеты — международные новости теперь занимают пару колонок. Никто уже не пишет об открытиях зарубежных ученых, не прижились рубрики для интеллектуального досуга читателей. По-прежнему в газете мало снимков. Глухие полосы бодрят заголовками.

Несколько раз наша республика попадает в общегосударственное поле зрения. Из карельского порфира складываются буквы в слове ЛЕНИН на мавзолее на Красной площади, ждет своей очереди к использованию кизельгур, а изобретение Приданцевым путеуказателя для паровоза рекомендовано к повсеместному применению.

Головотяпство Карелгранита Заметка от 1 января:

«Трест Карелгранит в сентябре прошлого года принял заказ на изготовление монолитов из шокшинского порфира для мавзолея Ленина. Заказ был сделан на 40 камней, и выполнить его надо было к 10 декабря. Но даже к 20 декабря было сделано всего 20 штук, причем из них будет известный процент брака. Затрачено на них 6000 рублей, по 300 рублей на штуку, стоимость же их должна была быть 55 рублей.

Объясняется это тем, что Карелгранит не прислал своевременно необходимых материалов, инструментов и приспособлений. Работу чернорабочих производят квалифицированные рабочие, получающие от 3 руб. до 7 руб. 30 коп. в день. Занято всего 70 рабочих. Это головотяпство и пускание народных денег на ветер».

Мавзолей Ленина Заметка от 4 ноября:

«Мавзолей построен. Сложная работа по его строительству длилась 1 год и 4 месяца. Мир не знает памятников, равных по величию и сверхмощности ленинского мавзолея. Он высится и растет из нерассказываемой основы. Из порфира, взятого с единственного в мире месторождения — берега Онежского озера — сложены буквы: ЛЕНИН. Камни порфира венчают стройку. Порфировые колонны цветут неназываемыми красками внутри мавзолея. Они цветут на серых, черных полях габронолитов и лабрадоров. Порфиры, красные граниты, габронолиты, лабрадоры отлагались в недрах земли десятками миллионов лет. Каждое миллионолетие сверкает в гранитах россыпями слюды и кварцита. Посередине, на монолите черного лабрадора, высится саркофаг вождя. (Из беседы с представителем правительственной комиссии К. С. Наджаровым)».

Новые естественные богатства Карелии Заметка от 1 января:

«В северной Карелии обнаружены месторождения медной руды, золота и серебра, импортный товар кизельгур — в Кестеньгском районе, слюда и точильный камень — в районе Кеми. Кизельгур — новое для Карелии горное месторождение. Кизельгур — это вещество, употребляемое в химической промышленности. До сего времени кизельгур приходилось вывозить из-за границы».

Ценное изобретение машиниста Приданцева Заметка от 16 января:

«Инструктор-машинист Приданцев сконструировал особый прибор — путеуказатель, устанавливаемый на паровозе. Прибор автоматически показывает профиль и дает возможность машинисту безопасно вести поезд. Прибор утвержден и будет применен на железнодорожном транспорте во всесоюзном масштабе».

Посемейное призрение душевно-больных Заметка от 4 февраля:

«Психиатрическое отделение Центральной больницы очень переполнено. В связи с этим встает вопрос об организации группы из 10-12 больных, не представляющих опасности, в семьи крестьян ближайших к Петрозаводску деревень. В семью передаются 1-2 человека, снабжаются кроватью, постельными принадлежностями, бельем, обувью. Хозяину выдается за уход вознаграждение. Врачи рекомендуют деревню Шуя».

Наш ответ папе римскому Заметка от 20 мая:

«Сотрудники Толвуйского учлесхоза по вызову Когана Г. вносят на самолет «Ответ папе римскому» 53 рубля».

Из объявлений: «Прическа дам, маникюр, окраска бровей и ресниц производится в парикмахерской Трудколлективов ежедневно (кроме вторника) с 10 до 7 часов. Адрес: Дзержинского, дом №19, против гор. жел. дор. кассы».

Все начало 1930 года в газете идет пропаганда безбожия и агитация за светское использование помещений храмов. Кафедральный собор еще стоит, но уже превращен в столовую. Ключ от собора — у Горсовета. Карцик (карельский центральный исполнительный комитет) предлагает новое летоисчисление.

Нам собор не нужен Заметка от 5 января:

«Навсегда прекратить колокольный звон церквей — так единогласно решают Петрозаводские трудящиеся. Три цеха Онежского завода высказались за необходимость передачи Кафедрального собора под культурно-просветительское учреждение. Школьники высказались за закрытие собора, за запрещение продажи елочных украшений и за снятие колоколов. Малограмотные и неграмотные тоже против религии. Общее собрание сотрудников Карцика постановило возбудить ходатайство о переходе на новое летоисчисление. В его основу должен быть взят год Октябрьской революции».

Первый киносеанс в соборе Заметка от 24 января:

«Рабочая молодежь Петрозаводска предлагает передачу собора под кино. Первый киносеанс предложено запустить 23 февраля».

Требование масс выполнено Заметка от 28 января:

«Президиум Горсовета постановил закрыть кафедральный собор. Собор передается под молодежное кино. Комсомолу авансом будет выдано 3 тыс. рублей на переоборудование. С 1 февраля в Петрозаводске прекращается колокольный звон всех церквей».

1 марта Горсовету будут переданы ключи от собора Заметка от 28 февраля:

«Женщины просят пересмотреть решение о передаче собора под молодежное кино, они хотят организовать там столовую».

Открытие столовой №13 Заметка от 29 мая:

«Во вторник 27 мая в торжественной обстановке состоялось открытие столовой №13 в помещении бывшего кафедрального собора. После торжественной части был устроен обед».

Из объявлений: «Требуйте всюду зубную пасту «Ментодол» Гостреста высшей парфюмерии ТЭЖЭ. Цена средней тубы — 50 коп».

На протяжении всего года «Красная Карелия» разбирает поведение сотрудников почты и публикует отчеты о работе всего отделения связи. Дело почтальона Преображенской разбирает народный суд.

На почте по-прежнему безобразия Заметка от 30 января:

«Вряд ли во всей Карелии найдется еще одно такое учреждение, на деятельность которого поступало бы столько жалоб, как Областная контора связи. Доставка газет и писем поставлена из рук вон плохо. В начале января на почту поступало 80 жалоб в день. Нужно немедленно произвести решительный перелом и покончить раз и навсегда с безобразиями в конторе связи».

Виновата почтальон Преображенская «В бараке №102 были найдены 15 писем, не доставленных адресатам. Хозяйка квартиры показала, что почтальон Преображенская всегда приходила с работы очень рано. Оказалось, что часть писем Преображенская не разносила, а бросала за шкаф. Работники почты требуют разыскать Преображенскую и устроить над ней показательный процесс».

Почтовые безобразия будут устранены Заметка от 27 февраля:

«Пять письмоносцев уволены. Взамен их приезжает работать из Ленинграда ударная бригада письмоносцев из пяти человек. Еще ударниками объявили себя 29 человек».

Лже-ударники на почте Заметка от 8 апреля:

«Управление связи прислало в Петрозаводск ударную бригаду письмоносцев из Ленинграда. Ударников обеспечили общежитием и дали им зарплату с ленинградской ставкой в 75 рублей (местные письмоносцы получают 56-60 рублей). Как же проявили себя ударники? Уголовный розыск раскрыл безобразные проделки всей бригады. Предварительное следствие выяснило, что они СЖИГАЛИ ПИСЬМА И ГАЗЕТЫ. Предварительно письма распечатывались и из них вынимались деньги, марки и т.д».

Из объявлений: «Утеряно детское пальто цвета беж с кружевным воротником и черная шелковая шляпа. Обращаться: Каменистая, дом 6».

Городская власть так же, как и многие другие структуры, проходящие чистки и испытания самокритикой, периодически подвергается критике. Нередко в роли порицающих выступают дети. Все чаще государство использует пионерию в качестве идеологического союзника.

Дети обсуждают работу Горсовета Заметка от 11 февраля:

«Президиум Горсовета сделал отчетный доклад на собрании учащихся 3 школы-семилетки. Учащиеся указали Горсовету на недостаточное внимание к нуждам школы. Нет бесплатного доступа в театры и кино. Школьные помещения малы. Пионеры заявили, что их не удовлетворяет отведенная под клуб часовенка».

Пионеры вступают в сберкассу Заметка от 7 марта:

«230 пионеров Петрозаводска решили вступить в сберегательную кассу. Кроме того, они взялись проверить расходование бюджета своих родителей и вовлечь в сберкассу по 1 человеку. Выделены 20 пионерских групп, по 10 человек каждая, для вербовки вкладчиков».

Бравый брандмейстер Заметка от 2 сентября:

«Перед самым началом спектакля в театре «Триумф» брандмейстер Ильманен, считая электропроводку опасной в пожарном отношении, внезапно выключил свет, ворвался в кассу и потребовал прекратить продажу билетов. Когда свет был включен, Ильманен демонстративно покинул помещение. Совещание РКИ действия тов. Ильманена признало неправильными и объявило ему строгий выговор за неправильные действия и грубые распоряжения лицам, не подчиненным ему».

Из объявлений: «Кино «Красная звездочка». Сегодня, 19 января, последний день с 1 ч. дня демонстрируется боевик советского экрана «Большое горе маленькой женщины». Сверх программы — новая заграничная комедия «Она это он». Дети и учащиеся платят 10 коп. за билет».

В 1930 году КАССР исполняется 10 лет. Событие широко отмечается. Главный праздник проходит в Песках. Там открыт новый сад отдыха. Участники и гости праздника доставляются в Пески на барже — в Петрозаводске ощущается дефицит автобусов. Планы строительства определяются на ближайшие 30 лет. Обсуждается вопрос постройки Дома советов — здания, объединяющего под одной крышей все руководящие структуры. Закладывается памятник Ленину. Заканчивается постройка дома Наркомсвязи на улице Дзержинского. В доме будут почта, телеграф, телефон.

Будущий Петрозаводск Заметка от 2 декабря:

«В Горсовете состоялось расширенное заседании по вопросу о перепланировке города. Перепланировка закончится в 1960 году. К этому времени предполагается увеличение числа жителей до 80 тысяч. В связи с этим увеличится и площадь города до полутора тысяч гектар. План предусматривает и постройку в Петрозаводске крематория».

Закладка памятника Ленину Заметка от 7 августа:

«Митинг открыл председатель КСПС тов. Аверкиев:

— 57 лет назад на этой площади было шествие с хоругвями, посвященное 200-летию Петра Великого. Тогда открывался памятник человеку, на костях и крови миллионов устраивавшему благополучие белой кучки, горстки угнетателей. Теперь мы закладываем памятник вождю мирового пролетариата, представителю миллионов».

Дом советов Заметка от 7 января:

«Постройку большого правительственного здания возможно организовать на соединении продолженных проспектов К. Маркса и Ф. Энгельса. На сессии Горсовета поднимался также вопрос о постройке в 65 квартале университета».

Постройка стадиона Заметка от 15 марта:

«Карелгосстрой обязался закончить постройку стадиона к 1 июля 1930 года. Стоимость постройки исчисляется в 55 тысяч рублей. Средства отпускают Совнарком, Горсовет и профсоюзы».

Не попасть в автобус Заметка от 20 марта:

«Административный отдел должен обратить внимание на безобразия, которые творятся при посадке в автобус. Толпа кулаками пробивает себе дорогу. В Москве и Ленинграде при посадке в автобусы становится живая очередь. То же самое нужно сделать в Петрозаводске».

Сад отдыха в Песках Заметка о 21 марта:

«Пески признаны наиболее удобным местом для организации сада отдыха. При саде отдыха будет оборудован пляж с раздевалками».

К постройке телефонной станции Заметка от 26 марта:

«Здание будет построено на углу улицы Дзержинского и Большой Подгорной. Каменный дом на углу будет снесен. Здание строится из кирпича, частью двухэтажное, частью трехэтажное».

Замощение улиц Заметка от 3 апреля:

«Будет применен способ мощения «американка». По этому способу занимается проезжая часть шириной в 8 метров, по бокам насаждаются тополевые и липовые аллеи, затем идут канавы и, вдоль построек, плиточные тротуары».

Из объявлений: «Желательно купить молодую собаку «Лайку» (исключительно хорошую). Письменное сообщение с возрастом собаки направлять в ред. «Пунайнен Карьяла»».

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«Пристала черная коза. Через 3 дня буду считать своею. Ленина, 20».

Распоряжения местной власти о насущном касаются дней отдыха, гигиены и санитарии. В Петрозаводске бесплатно отдают землю под огороды, но ее мало кто берет. Поощряется сбор и сдача грибов и ягод.

Постановление Народного комиссариата труда АКССР об особых днях отдыха. Заметка от 29 марта:

«Особые дни отдыха: 3 мая, 16 июня, 3 июля (10-летие Советской Карелии), 6 августа — День индустриализации, 6 сентября — канун М.Ю.Д., 14 октября — день урожая и коллективизации. Работа не производится также в праздничные дни: 1 января, 22 января (день смерти Ленина и день памяти 9 января), 12 марта (день низвержения самодержавия), 18 марта (день Парижской коммуны), 1 и 2 мая (день Интернационала), 7 и 8 ноября (День пролетарской революции)».

Обязательное постановление Горсовета Заметка от 17 апреля:

«Об охране чистоты воздуха и почвы.

1. Не дозволяется вываливать на площади и улицы навоз, выбрасывать павших животных и выливать помои и другие нечистоты.

2. На улицах и площадях не допускается застоя вод.

О заборах. Все владельцы должны отгородить свои участки заборами.

О прядке езды на велосипедах. Каждый велосипедист должен иметь номер, который помещается на передней вилке с левой стороны. Каждый должен быть обеспечен фонарем, ручным сигналом и исправным тормозом».

О санитарных мерах в местах общественных зрелищ. При входе в здание должны быть положены маты или половики для вытирания обуви. Верхняя одежда и галоши должны сниматься, за исключением кинематографа. Плевать на пол и бросать окурки, шелуху от семечек, огрызки яблок, бумагу от конфект, воспрещается. В фойе должны быть плевательницы и мусорные ящики в достаточном количестве».

Премии сборщикам грибов и ягод Заметка от 19 августа:

«Всем сборщикам грибов будет выдаваться премия. За каждые 16 килограммов сырых белых грибов выдается 2 кило муки, 100 гр. махорки и катушка ниток. Также премия с добавлением килограмма муки выдается за 16 кило рыжиков и груздей или за 64 кило черных грибов (маслянки, березовики и пр.). За полтора килограмма белых сухих грибов отпускается 4 килограмма муки, 150 гр. махорки, катушка ниток и головной платок».