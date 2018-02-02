1928 год: Нужно ли переименовывать Петрозаводск?

В 1928 году в Петрозаводске все еще нет водопроводных сооружений, но Дом крестьянина строят как пятизвездочный отель: с водопроводом и канализацией. Люди привыкают к движению автобусов. В Петрозаводске их пока два и они ходят от вокзала к Гостиному двору через Голиковку. Каждая остановка — 10 копеек.

Из газеты «Красная Карелия» узнаем, что Петрозаводск обгоняет все города Союза по потреблению алкоголя, но зато у нас лучшее в стране лыжное производство. Постоянные рубрики газеты: «Петрозаводский день» (выходит почти ежедневно), «Из груды писем», «Шашки и шахматы» (за нее отвечает лучший шахматист Карелии тов. Ф. Машаров), «Пошевели мозгами».

Ходят слухи о переименовании столицы АКССР, но председатель Горсовета жалеет деньги на переоформление документов и вывесок. Идет «карелизация» аппарата. Вводится 7-часовой рабочий день (был 8-часовой).

За карелизацию аппарата Заметка от 5 апреля:

«Необходимо по возможности скорее добиться, чтобы в каждом центральном учреждении было хотя бы несколько работников, свободно владеющих двумя государственными языками».

Нужно ли переименовывать Петрозаводск? Заметка от 1 ноября:

«Вопрос о переименовании города в связи с образованием Карельской республики поднимался уже не раз. Следует отметить, что директива центра в области всяких переименований требует осторожности, так как всякое переименование вызывает значительные расходы и осложняет на первых порах работу учреждений.

Председатель Горсовета Данилов».

К Открытию Дома крестьянина Заметка от 27 октября:

«Открытие Центрального Дома крестьянина приурачивается к Октябрьским торжествам. Надо отметить, что здесь впервые из практик послереволюционного строительства по Петрозаводску устанавливается водопровод, канализация и центральное отопление. Это громадный шаг вперед».

Нужен ли нам ломбард? Заметка от 16 ноября:

«Часто рабочие и служащие остро нуждаются в деньгах. Главным образом, с наступлением зимы. Необходимо заготовить дрова, купить зимнюю обувь. А перехватить денег зачастую негде. Вот тут-то и выручил бы ломбард. Многие города нашего Союза ломбарды имеют. Думается, что и у нас можно было бы его организовать».

Средства на штат Заметка от 24 февраля:

«В №42 было помещено сообщение, что Петрозаводский Горкоммунотдел оставил большое количество «завов». На 1926-27 годы штат Горкоммунотдела был установлен в 45 единиц при зарплате в 42.180 руб. После сокращения штат установили в 34 единицы с зарплатой в 34.684 рубля. Сокращение проведено самое жесткое».

Коротко обо всем Заметка от 7 марта:

«По городу Петрозаводску за февраль месяц родилось 107 человек, из них женщин — 48, мужчин — 59. Умерло 83 человека. Браков в феврале было 34, разводов — 16».

В Горсовете Заметка от 11 марта:

«В помощь пострадавшим от землетрясения в Крыму Горсовет отпустил 100 рублей.

В новом сезоне будут построены 10 домов, из них 7 в Закаменском районе, на Ригачиной улице, и 3 дома на Полевой улице.

В текущем году будет замощена улица Дзержинского. Горсовет предоставил Наркомтруду 5 мест в ночлежном доме для распределения между безработными.

Плата за ночевку в ночлежном доме снижена до 15 копеек».

Благоустройство города Заметка от 17 августа:

«Горкоммунотделу поручено ускорить вопрос по дренажу улицы Зиновьева и ускорить постройку общественной уборной. Принять меры по улучшению благоустройства бульвара Карла Либкнехта. Закончить работы по набиванию жестянок с названиями улиц на двух языках».

Успех автобусного движения Заметка 8 июля:

«Карелия начинает привыкать к автобусному движению. Автобусы сделали за июнь 13.037 километров и выручили 6.662 руб. 72 коп. По городу провезено пассажиров 12.082 человека и выручено 2.383 руб. 70 коп.»

Ровно в 9-ть, — ни на минуту позже! Заметка от 18 февраля:

«Сотрудниками «Красной Карелии» обследован ряд учреждений Петрозаводска. Выявлены факты большого опоздания служащих. Вместо 9 часов учреждения начинают работать в 9.15 Кареллес и ПЦРК особенно богаты такими сотрудниками. Вырвем это зло с корнем».

Из объявлений: «Красоту и молодость придают крем, мыло и пудра «Метаморфоза». Радикально устраняет веснушки и другие дефекты кожи. Требуйте везде».

В 1928 году петрозаводчане следят за спасением членов арктической экспедиции Умберто Нобиле. 16 членов экспедиции и сам Нобиле вылетели с острова Шпицберген на дирижабле «Италия», пролетели над Северным полюсом, но на обратном пути дирижабль потерпел крушение. Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. В одной из них погиб норвежец Руаль Амундсен. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал советский ледокол «Красин». Вот некоторые заголовки текстов из «Красной Карелии»: «В поисках «Италии», «Красин» подойдет вплотную к месту аварии», «Опасения за судьбу летчика Бабушкина», «К исчезновению Амундсена», «Взяты на борт группа Вильери и самолет Лундборга», «Мальмгрен погиб». Вести из-за границы доходят исправно. Так же, как и почтовые отправления.

Обмен иностранных денежных знаков Заметка от 14 июля:

«Петрозаводская почтово-телеграфная контора ввела обмен американских долларов и английских фунтов, получаемых в письмах, на денежные знаки ССССР».

Почта запаздывает Заметка от 25 марта:

«По существующему расписанию поезда из Ленинграда прибывают в Петрозаводск в 10 часов утра. Почта в Петрозаводской конторе получается около часу дня, и в результате корреспонденция доставляется только к вечеру. Граждане города, конечно, недовольны этим. Не лучше бы было изменить расписание поездов, чтобы они прибывали в 9 часов утра?»

Получена партия заграничных зубов Заметка от 11 декабря:

«Наркомздрав получил партию заграничных зубов. В первую очередь зубами будут удовлетворены рабочие и служащие, проходившие врачебную комиссию в 26-27 годах и получившие разрешение на вставку зубов».

Из объявлений: «Термометры можно купить в городских аптеках по удостоверению врача. Стоимость — 2 рубля».

* * *

«С июля 1928 года начинается конкурс на сознательную мать. Долг каждой женщины принять участие в конкурсе. Первые вопросы будут напечатаны в июльском номере журнала «Гигиена и здоровье».

В Петрозаводске начинают развиваться голубеводство и собаководство. Азартные голубеводы иногда получают по шапке, а охотники считают собак не только друзьями.

Голубеводы, организуйтесь! Заметка от 25 марта:

«В Петрозаводске и его окрестностях насчитывается около 1000 голубеводов, которые разводят голубей исключительно с целью ловли голубей друг у друга. Ловля чужих голубей — эта привычка старого наследия, развивает азарт, ожесточение, хулиганство. Многие смотрят сейчас на голубевода как на свистуна-бездельника. Всем голубеводам нужно объединиться и общими культурными методами добиться развития породистых голубей. Для этого в Горсовете 25 марта назначается первое собрание городских голубеводов».

Хулиганская выходка Заметка от 12 апреля:

«Голубевод Лаврентьев по постановлению секции голубеводства должен был возвратить голубя владельцу Спиркову. Придя к Спиркову, он нанес ему удар по лицу. Лаврентьев привлекается к уголовной ответственности».

Голуби будут участвовать в маневрах Заметка от 19 июля:

«Первые опыты работы почтовых голубей будут произведены 21-22 июля на маневрах членов «ОСО-Авиахим». Придавая большое значение средствам связи в боевой обстановке, голубиный совет «ОСО-Авиахима» обращается ко всем голубеводам с просьбой зарегистрировать своих голубей и повести эту работу планово, руководствуясь научными знаниями».

У петрозаводских охотников Заметка от 28 марта:

«На собрании Петрозаводского товарищества охотников была проведена лекция на тему «Собака как друг и враг человека». Товарищество предлагает организовать кружок кровного собаководства для разведения хороших гончих, легавых собак, а также вывоза за пределы республики карельских лаек».

Из объявлений: 21 июня в 7 часов вечера в помещении бывшего кинотеатра «Красная звездочка» сотрудник Ленинградского института мозга рефлексолог тов. Дубровский прочтет лекцию «Рефлексология и диалектический материализм». Вход свободный».

«За культурную стройку, за оздоровление быта! Религия и водка — враги культурной революции». Тема борьбы с пьянством — одна из главных в газете. Сообщая о правонарушениях, корреспонденты теперь обязательно указывают на состояние человека. Петрозаводск знаменит кабаками (самые известные называются «Маяк» и «Яма») и пьяными. Власть закрывает продажу горячительного в питейных заведениях в дни получки. Фамилии бросивших пить публикуют в газете.

Постановление Горсовета о торговле спиртными напитками Заметка от 15 июня:

«В целях урегулирования по городу Петрозаводску времени торговли спиртными напитками Президиум Горсовета постановляет установить их продажу с 10 часов утра до 22, 5 часов вечера. Продажа на вынос спиртных напитков производится в часы, установленные для прочей торговли».

Все на борьбу за трезвый быт! Заметка от 14 октября:

«Наш скромный город, до сих пор ничем не выдававшийся среди других городов Союза, оказывается, побил рекорд по пьянству. По душевому потреблению вина Петрозаводск в 5 с лишком раз превышает среднюю цифру по СССР. Для организации общества по борьбе с алкоголизмом созвали на днях в «Триумфе» собрание, на которое из 25.000 населения города явилось только 230, включая самих организаторов. Собрание было сорвано».

В поход против пьянки Заметка от 18 ноября:

«Закрытие питейных заведений в праздники и дни получки, конечно, не уничтожит пьянства среди трудящегося населения. Но все же некоторые достижения есть. Административный отдел имеет сотни благодарностей от жен и матерей за распоряжение о закрытии питейных заведений в дни получки. Решение это надо приветствовать. Не будем скрывать истину: пьют у нас много».

Винный оркестр Заметка от 13 апреля:

«17 марта семейный вечер совторгслужащих испортил духовой оркестр. Почти весь состав оказался пьяным. Необходимо позаботиться о подборе в оркестр более трезвых и способных товарищей».

Из объявлений: «27 августа в кинотеатре «Триумф» Московское студенчество для усиления фонда Карельского землячества ставит кино. Пойдет нашумевший фильм «Сорок первый» по повести Б. Лавренева из эпох гражданской войны».

С пьянством и прочими социальными недугами общество борется испытанным средством — культурными мероприятиями. Только театра в Петрозаводске нет. На протяжении пары месяцев на страницах газеты идет агитация за передачу заводской церкви рабочим для организации там их досуга.

Нам нужен театр Заметка от 8 декабря:

«В Петрозаводске уже три года нет своего постоянного театра. Последние афиши смылись дождем, и на их месте расклеены объявления о торгах и продаже скота. Нет помещения для театра. Но тот же зал «Триумфа» вполне приспособлен под театр. А кино можно было бы передать в клуб, который можно было бы создать в помещении заводской церкви».

Деньги в трубу Заметка от 9 августа:

«Нельзя сказать, что у культработников союза металлистов голова была в порядке, когда они заключали договор с Музкомедией на 2 спектакля: « Марица» и «Мистер Икс» на 4 и 5 августа. В эти дни дождь лил как из ведра, и спектакли пришлось отменить. 200 рублей неустойки вылетели из кассы культотдела на фу-фу».

Годовщина рождения Толстого в Петрозаводске Заметка от 13 сентября:

«Юбилейная выставка в Карельской публичной библиотеке откроется через 3-4 дня и будет содержать произведения Толстого, литературу о Толстом. Будет представлен отдел «Толстой в свете марксистской критики»».

Из объявлений: «В красильне Августа. Зарека, Заводская ул, №4 возобновлен прием в окраску всевозможных материй и в химическую чистку мужского и дамского платья».

Карельские лыжи признают лучшими, а мастера Снельмана уговаривают выучить русский язык. Дается памятка, как ухаживать за лыжами. В 1928 году в Петрозаводске появляется первая женщина-милиционер. Учителям прибавляют зарплату. Горожане жалуются на булки, зато сироты из Дворца детей могут есть хлеба сколько хочешь.

Лучшие лыжи — карельские! Заметка от 20 июля:

«Специальная комиссия из представителей Высшего Совета физической культуры и главного управления Красной Армии произвела обследование Карельской лыжной мастерской. Обследование показало, что качество продукции стоит выше, чем на других фабриках Советского Союза. Мастера Снельмана комиссия признала лучшим специалистом в СССР и предложила ему учиться русскому языку для того, чтобы впоследствии он мог бы стать инструктором по лыжному делу на фабриках и заводах Союза».

Как обращаться с лыжами Заметка от 3 февраля:

«Для того чтобы лыжи были мягки и хороши на ходу и в теплом месте не покоробились, нужно пропитывать их специальным составом. Делается это так.

Лыжи протирают керосином насухо и начинают прогревать, не допуская, чтобы лыжи обугливались. После этого лыжи протирают составом (75% растительного масла, 25% керосина) несколько раз. Затем дают высохнуть, и, для того чтобы лыжа лучше скользила, пропитывают ее на 75% дегтем и 25% смолы. После этого лыжи ставят на распорки, чтобы они остыли, приняли нужную форму».

Первая женщина-милиционер Заметка от 23 июня:

«Городским отделом ЦАУ принята на службу в должность младшего милиционера гр-ка Иванова Е. Н. 18 лет. Это первый случай в АКССР».

Чья шуба? Заметка от 3 июля:

«Угрозыском задержан вор-рецидивист Кошелев И. И., у которого отобрана украденная шуба на кенгуровом меху. Потерпевшего просьба зайти в 1 бригаду».

На городские темы Заметка от 14 июля:

«В редакцию поступает все больше жалоб на плохое качество хлеба и булок. Хлеб выпекается сырой — хоть собачек из него лепи. Кроме того, в хлеб и булки стали запекать что попало: полуметровые (не преувеличение) веревки, куски жести, обломки гвоздей, тряпки. Это безобразие надо пресечь».

Твердые ставки учителям Заметка от 17 июля:

«С нового бюджетного года устанавливается твердая ставка учителям 1 ступени — 57 рублей».